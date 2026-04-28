Helena Prestes incanta in una nuova veste: cosa ha fatto l’ex gieffina

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Helena Prestes è stata tra le concorrenti più discusse del Grande Fratello 2024. La modella influencer è tornata alla ribalta di recente per il suo trasferimento a Lecco, dove ha comprato un attico di lusso. In queste ore, la donna ha incantato il suo pubblico in una nuova veste. L’ex gieffina ha condiviso il post di Wilson Italy nel suo profilo Instagram in cui appare come una tennista professionista. La donna è stata fotografata con indosso un completino nero e una racchetta da tennis davanti alla rete di un campo in terra rossa. Nei giorni scorsi, la compagna di Javier Martinez ha partecipato ad un evento in collaborazione con Wilson per provare le nuove racchette. In quell’occasione, Helena Prestes ha dimostrato di cavarsela anche come tennista.

Nuova passione per Helena Prestes

La modella brasiliana sembra aver trovato una nuova passione: il tennis. Qualche settimana fa, Helena Prestes si recò nel Principato di Monaco dove era stata invitata da un brand d’abbigliamento, sponsor del Master 1000 di Monte Carlo. In quel frangente, la donna aveva potuto vedere da vicino Jannik Sinner, che aveva conquistato il torneo contro lo spagnolo Alcaraz. Nel frattempo, la modella ha appena finito il trasloco a Lecco dov’è stata raggiunta da Javier Martinez e la loro cagnolona Amy. Per l’occasione, l’ex gieffina ha pubblicato alcuni scatti nel suo canale d’Instagram della loro nuova avventura nella cittadina lombarda.