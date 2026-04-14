Uomini e Donne, ex cavaliere al veleno contro Gemma Galgani: “Donna acida, viscida, falsa e bugiarda”

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Gemma Galgani continua ad essere una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, non solo perché fa parte della trasmissione da circa sedici anni ma perché riesce sempre a far parlare di sé.

Tantissime sono le delusione affrontate nel dating show a causa delle frequentazioni finite male, molte volte è lei a mettere fine alle sue conoscenze ma capita anche che le venga dato il ben servito quando prova interesse per qualche cavaliere. Uno degli uomini che l’ha corteggiata a Uomini e Donne si è scagliato duramente contro di lei, riservandole pesanti insulti.

Ex cavaliere duro contro Gemma Galgani: volano pesanti insulti contro la dama di Uomini e Donne

A lasciarsi sfuggire duri insulti contro la dama è stato Valerio, durante la loro frequentazione l’uomo le aveva regalato un completino intimo di pizzo ma era venuto a galla che mentre lo acquistava era in compagnia di un’altra donna. Era solo un’amica? In molti hanno pensato di no dal momento che si è rifiutato di chiamarla quando gli è stato chiesto in trasmissione.

L’uomo riferendosi a Gemma Galgani ha detto che una donna falsa fa più male di una selvaggia bestia perché ti ferisce nell’anima e non sul corpo. Ha poi aggiunto: “Non solo è una donna acida, viscida, falsa e bugiarda, ma è anche aggressiva. Usò le mani dandomi uno schiaffo“.