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Manfredonia, sospensione delle lezioni alla scuola dell’Infanzia Torre Abate, San Giovanni Bosco e Toniolo

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE SCUOLA DELL’ INFANZIA TORRE ABATE E SCUOLA SECONDARIA DI 1 I.C.S. SAN GIOVANNI BOSCO-GIORDANI PER IL 30/04/2026.

IL SINDACO

Vista la nota Prot. n.25787 del 28/04/2026, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo

“San Giovanni Bosco – Giordani”, ha comunicato che il Gestore di corrente elettrica “ e- distribuzione”

ha emanato un avviso di interruzione di energia elettrica, che coinvolgerà la Scuola dell’Infanzia “Torre

Abate” e la Scuola Secondaria di 1° “Giordani” dell’Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco –

Giordani” nella giornata di giovedì 30/04/2026 p.v.;

Considerato che l’assenza di energia elettrica compromette le condizioni di agibilità della struttura in

parola e non permette il funzionamento delle pompe antincendio, l’utilizzo di illuminazione e servizi

igienici, nonché l’utilizzo delle apparecchiature informatiche e di telecomunicazione;

Ritenuto pertanto necessario, disporre, con urgenza, la sospensione delle attività didattiche nella Scuola

dell’Infanzia “Torre Abate” e nella Scuola Secondaria di 1° “Giordani” dell’Istituto Comprensivo Statale

“San Giovanni Bosco-Giordani” nella giornata di giovedì 30/04/2026;

Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;



O R D I N A

per i motivi esposti in premessa, la sospensione delle attività didattiche che si svolgono nella Scuola

dell’Infanzia “Torre Abate” e nella Scuola Secondaria di 1° “Giordani” dell’Istituto Comprensivo Statale

“San Giovanni Bosco-Giordani” nella giornata di giovedì 30/04/2026.

La presente ordinanza è inviata per competenza al USP di Foggia e al Dirigente Scolastico dell’Istituto

Comprensivo “San Giovanni Bosco-Giordani”.

Dalla sede Municipale, 29/04/2026



IL SINDACO

dott. Domenico la Marca

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DELL’ ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE G.TONIOLO PER IL GIORNO 30/04/2026.



IL SINDACO

Vista la nota con la quale il tecnico dell’azienda di distribuzione di energia elettrica “e-distribuzione”, ha

comunicato che è stato emanato un avviso di interruzione di energia elettrica, che coinvolgerà l’Istituto

Tecnico Commerciale “Toniolo” nella giornata di giovedì 30/04/2026 p.v.;

Considerato che l’assenza di energia elettrica compromette le condizioni di agibilità della struttura in

parola e non permette il funzionamento delle pompe antincendio, l’utilizzo di illuminazione e servizi

igienici, nonché l’utilizzo delle apparecchiature informatiche e di telecomunicazione;

Ritenuto pertanto necessario, disporre, con urgenza, la sospensione delle attività didattiche nell’Istituto

Tecnico Commerciale “Toniolo” nella giornata di giovedì 30/04/2026;

Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;



O R D I N A

per i motivi esposti in premessa, la sospensione delle attività didattiche che si svolgono nell’Istituto

Tecnico Commerciale “Toniolo” nella giornata di giovedì 30/04/2026.

La presente ordinanza è inviata per competenza al USP di Foggia, al Presidente della Provincia e al

Dirigente Scolastico dell’ l’Istituto Tecnico Commerciale “Toniolo”.

Dalla sede Municipale, 29/04/2026



IL SINDACO

dott. Domenico la Marca