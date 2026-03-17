Uomini e Donne, Gemma Galgani accusa Maurizio di averla presa in giro: la dama chiude con lui

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Si è subito conclusa la conoscenza tra Gemma Galgani e Maurizio a Uomini e Donne dopo essere usciti insieme. Il motivo? La dama si è sentita presa in giro.

L’uomo era approdato nel dating show manifestando il desiderio di conoscere la dama torinese, nella puntata di oggi però lei ha fatto sapere che ci sono stati momento poco carini e sinceri. In studio Gemma Galgani ha raccontato che il cavaliere senza rendersene conto l’ha lasciata in linea dopo aver parlato al telefono e ciò che ha sentito l’ha molto delusa.

Maurizio ha preso in giro Gemma Galgani a Uomini e Donne? Lei sbotta e mette fine alla frequentazione

La dama torinese ha fatto sapere che convinto di aver staccato la telefonata Maurizio ha parlato con alcune persone dell’appuntamento che i due avevano programmato e di non essere stato affatto carino. Lui ha provato a difendersi dicendo che aveva frainteso perché stava parlando di una questione lavorativa.

Gemma Galgani ha ribadito di aver sentito bene che stava parlando di lei ed è stato svilente. La dama pensa che lui l’abbia presa in giro ed è per questo motivo che ha preferito mettere fine alla loro frequentazione.