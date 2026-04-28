Valeria Marini chiede scusa ad Antonella Elia al GF Vip: l’abbraccio sancisce la pace

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Sembrava davvero impossibile ma poco fa Valeria Marini e Antonella Elia sono riuscite a trovare un punto di incontro al Grande Fratello Vip.

Le due si facevano la guerra da anni e dopo l’ingresso della showgirl nella casa più spiata dagli italiani hanno iniziato subito a scontrarsi e punzecchiarsi ribadendo la loro reciproca antipatia. Eppure, in modo del tutto inaspettato, Valeria Marini oggi si è avvicinata ad Antonella Elia e le ha chiesto scusa per tutto quello che è accaduto tra loro.

Antonella Elia e Valeria Marini hanno fatto pace al Grande Fratello Vip: cosa si sono dette

Stupita dalle scuse della showgirl la gieffina ha così replicato: “Ma di che? Sono io che te ne ho dette di ogni! Sono io che ti ho attaccata fin dall’inizio, non chiedere scusa, mi sento in colpa“. Subito dopo si è precipitata verso di lei e si sono abbracciate, un gesto che ha chiaramente riportato il sereno tra loro.

Valeria Marini ha continuato a ripetere di essere dispiaciuta, ha anche detto che ci teneva a portare un clima di felicità al Grande Fratello Vip. Ha poi aggiunto: “Antonella tu a volte sei dura, però mi dispiace“. La pace tra loro durerà o scoppieranno presto nuovi battibecchi nella casa? Lo scopriremo.