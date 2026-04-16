Uomini e Donne, baci tra Cinzia e Antonio, lui la smaschera: Gemma Galgani su tutte le furie

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A Uomini e Donne gli animi si sono scaldati anche nella puntata di oggi, in studio è emerso che ci sono stati dei baci tra Cinzia Paolini e Antonio e Gemma Galgani si è infuriata.

La dama ha raccontato che è stato il cavaliere a baciarla a stampo mentre la salutava, lei voleva baciarlo sulle guance ma si è girato. L’episodio ha infastidito la Paolini, ha infatti detto all’uomo di imparare a comportarsi. Di fronte alle accuse di Cinzia lui l’ha però smascherata davanti a tutti.

Uomini e Donne, Antonio svela cosa è successo tra lui e Cinzia: al capolinea la frequentazione con Gemma Galgani

Il cavaliere non è rimasto in silenzio dopo quello che ha rivelato Cinzia Paolini, nello studio dal dating show ha infatti svelato: “E poi con il secondo bacio come è stato? Te l’ho dato io? Stava in macchina, l’ho salutata e lei mi ha dato il bacio. Non l’ho rubato“.

La dama ha provato a smentire ma su tutte le furie Gemma Galgani si è scagliata contro di lei dicendole di stare zitta. A detta sua dovrebbe vergognarsi come donna e ha fatto sapere che l’ha anche portato a Salerno nel suo locale. Attualmente Antonio stava uscendo con la dama torinese, Tinì lo ha invitato ad essere chiaro con lei perché vuole di più. Stuzzicato da Gianni Sperti il cavaliere ha ammesso che la Galgani non gli piace fisicamente, alla fine del battibecco i due hanno messo fine alla loro frequentazione.