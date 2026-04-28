Michelle Hunziker sotto accusa: “Un altro pseudo amore”, c’entra la storia con Giulio Berruti

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Michelle Hunziker tornerà presto in televisione con la prima edizione di Battiti Live Spring Edition. In attesa del suo ritorno su Canale 5, la conduttrice svizzera ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dov’è tornata a parlare del suo rapporto con Eros Ramazzotti e della sua nuova storia d’amore con Giulio Berruti. In merito al padre di sua figlia Aurora, Michelle Hunziker ha dichiarato le seguenti parole: “Eros è la mia persona preferita. Fa parte della mia vita, della mia famiglia, gli vorrò sempre bene, guai a chi me lo tocca. Siamo come fratelli e siamo collegati da un affetto profondo che si è evoluto nel tempo e che auguro a tutti quanti di poter vivere”. La conduttrice ha parlato anche per la prima volta della storia con Giulio Berruti. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Mi sono fatta una bella corazza, sia fisicamente che emotivamente. Sono molto maschile e questo accomuna spessissimo le donne che hanno dovuto contare sulle proprie forze. Però adesso è un buon momento.”

Il popolo social contro la relazione tra Giulio Berruti e Michelle Hunziker

Sempre al settimanale Chi, Michelle Hunziker ha affermato su Giulio Berruti, l’attore e dentista che le sta accanto da ormai qualche mese: “Ho mollato tutto. Ho mollato tutte le corazze, tutti i muri di Berlino che avevo costruito intorno a me. Sono felice, ma cerco di mantenere protetta questa felicità.” Una nuova relazione che è stata criticata dal popolo social a causa della velocità della donna in cui conosce nuovi pretendenti. Diversi utenti su Facebook hanno attaccato la conduttrice di Battiti Live Spring Edition come questi: “È sempre in calore……l’amore non sa’neanche cosa sia…..Un altro pseudo amore con la data di scadenza !!!!!” e ancora “Tempo tre mesi e poi si ricomincia la caccia. Non sai proprio cosa sia l’amore..”