Uomini e Donne, ex corteggiatore attacca Sara: “La tv le piace, quando non era famosa…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sara Guadenzi sta provando a trovare l’amore a Uomini e Donne e il suo percorso non sta passando inosservato. Al momento sono tre i corteggiatori che sembrano averla colpita di più, di tanto in tanto però si rende anche protagonista di accesi battibecchi in studio con l’altra tronista, Cristiana Anania.

La tronista ha dovuto fare i conti con un nuovo attacco, questa volta da parte di un ex volto del dating show, un ragazzo che ha partecipato qualche anno fa alla trasmissione. Di chi si tratta? Di Andrea Della Cioppa, ex corteggiatore di Veronica Raimondi. A Lorenzo Pugnaloni il ragazzo ha raccontato che c’è stato un breve flirt tra loro e di aver avuto la sensazione che a Sara Guadenzi piaccia molto il mondo della televisione.

Andrea Della Cioppa ha avuto un flirt con Sara Guadenzi, cosa pensa di lei? Le rivelazioni dell’ex corteggiatore

L’ex corteggiatore all’esperto di Uomini e Donne ha detto che considera la tronista una ragazza simpatica però quando sono usciti insieme una cosa lo infastidì. Di che si tratta? Del fatto che si era vantata di aver frequentato alcuni ragazzi che fanno parte del mondo dello spettacolo.

In quella occasione Sara Guadenzi fece qualche nome e lui ha percepito che volesse sottolineare che fossero famosi. Lui era da poco uscito dalla trasmissione e l’ha vissuta come se fosse un trofeo per lei. L’ex corteggiatore ci ha tenuto però a precisare che non conosce bene la tronista, potrebbe essere stata solo una sua percezione.