Uomini e Donne Sara ha dei dubbi su Jakub, Cristiana lo difende: nuovo scontro tra le troniste

Sembrava procede a gonfie vele la conoscenza tra Sara Guadenzi e Jakub a Uomini e Donne, il loro rapporto però affronterà qualche turbolenza.

Le anticipazioni trapelate sulla nuova registrazione di ieri rivelano che la tronista manifesterà dei dubbi nei confronti del suo corteggiatore, ha infatti paura che possa essere falso. In studio ci penserà Cristiana Anania a prendere le difese del ragazzo, cosa che la sua ‘rivale’ non gradirà affatto. Tra le due infatti scoppierà l’ennesimo scontro a Uomini e Donne.

Nuovo battibecco tra Sara e Cristiana a Uomini e Donne: la Anania fa arrabbiare il suo corteggiatore

Non è certo un segreto che le due troniste non si sopportano, infatti non perdono occasione per attaccarsi duramente a Uomini e Donne. Sara non apprezzerà affatto l’intromissione della collega e tra le due scoppierà un’accesa discussione.

Le anticipazioni di Uomini e Donne fanno poi sapere che Cristiana Anania farà infuriare Federico. Il motivo? Perché dopo essersi recata nel camerino di Ernesto scatteranno nuovi passionali baci tra loro, il corteggiatore apparirà molto infastidito in studio e lei per cercare di calmarlo deciderà di ballare con lui.