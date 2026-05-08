Uomini e Donne, Stefano chiude con Barbara De Santi e lei sbotta: “Hai finito di fare il pagliaccio?”

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A Uomini e Donne nella puntata di oggi al centro dello studio Barbara De Santi ha fatto sapere che Stefano ha messo fine alla loro frequentazione. Il motivo? Perché parlando della loro frequentazione lei non sarebbe stata precisa nella scorsa puntata.

Secondo il cavaliere la donna sarebbe stata pesante nei suoi confronti, tra i due è quindi scoppiata una discussione e lui ha elencato tutto ciò che non ha gradito della dama. Stefano ha rivelato anche un retroscena dicendo che quando l’ha portata in ospedale per una visita si è lamentata del fatto che il chirurgo li ha fatti aspettare.

Barbara De Santi sbotta contro Stefano a Uomini e Donne: Maria De Filippi interviene divertita

Con ironia Maria De Filippi ha chiesto alla dama se pretendeva che il medico lasciasse il paziente in sala operatoria per correre a visitare lei. A quel punto la De Santi è sbottata contro Stefano e gli ha chiesto se avesse finito di fare il pagliaccio.

La padrona di casa oggi a Uomini e Donne ridendo ha ribadito che il cavaliere ha raccontato che lei pretendeva che il chirurgo lasciasse il paziente per visitarla alla schiena. Barbara De Santi visibilmente infastidita ha replicato: “Ma tu ci credi Maria? Puoi dire Stefano cosa ha detto nei miei riguardi il chirurgo? Lo ringrazio, io non rido. Non mi faccio offendere dall’ultimo arrivato qua a fare il clown, Stefano sei ai minimi livelli“.