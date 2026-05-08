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Manfredonia, tentata truffa ai danni di un’anziana già vittima di un precedente raggiro

MANFREDONIA (FG)- Non si fermano i tentativi di truffare anziani di Manfredonia da parte di alcuni delinquenti.

L’ultimo caso è avvenuto attorno alle ore 9 di questa mattina, quando un’anziana, già vittima di un precedente raggiro con il furto di alcuni beni e contanti, è stata chiamata da finti operatori delle Forze dell’Ordine, al suo numero fisso, che gli avrebbero detto di aver trovato i beni sottratti nella precedente truffa.

Ma per riavere la refurtiva indietro, avrebbe dovuto consegnare ciò che gli rimaneva per poter procedere ad una specie di inventario da parte dei finti operatori delle Forze dell’Ordine.

L’anziana ha contattato i parenti che hanno allertato la stessa di non procedere a quanto detto dai delinquenti al telefono e di procedere a denunciare la cosa.

TRUFFE AGLI ANZIANI, UN FENOMENO CHE NON CONOSCE UNA FINE – CONSIGLI DELLA POLIZIA DI STATO

La Polizia di Stato è sempre accanto agli anziani per dire basta alle truffe e oggi, sul suo sito e canali social, prende il via la nuova campagna di sensibilizzazione con uno spot per informare i cittadini su un fenomeno ancora molto diffuso.

La Polizia di Stato, costantemente impegnata nella prevenzione e nel contrasto a questo tipo di reati, invita alla massima attenzione e a non esitare a chiedere aiuto alle Forze di polizia.

Un messaggio diretto non solo agli anziani, ma anche a familiari e vicini di casa, per contribuire tutti, attraverso la prevenzione, a creare luoghi sicuri e una rete di protezione attiva e consapevole.

Nello spot sono raccontate due tipiche truffe: quella del finto corriere e quella dell’amico che chiede denaro per un familiare della vittima, falsamente coinvolto in un grave incidente.

Attraverso una narrazione semplice assistiamo ad un capovolgimento del punto di vista. La porta si richiude ad ogni tentativo di raggiro, la signora Gina “non ci casca”! Non vuole essere vittima ma protagonista della sua storia: sbatte la porta in faccia al truffatore e fa una telefonata alla Polizia di Stato, che interviene e coglie il truffatore sul fatto.

Nel finale dello spot, una testimonial d’eccezione, la giornalista di Mediaset Myrta Merlino, invita a non cadere nell’inganno e a rivolgersi alla Polizia di Stato in caso di bisogno.

Lo spot ha l’obiettivo di raccontare come la prevenzione rappresenti sempre il primo strumento di difesa.

La Polizia di Stato ricorda che nessuno è solo di fronte a questo tipo di reati: un ruolo fondamentale lo svolgono le Forze di polizia, ma altrettanto importante diventa il controllo del vicinato e la solidarietà di tutti verso gli anziani.