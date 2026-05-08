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Gli Usa rilasciano gli “Ufo files”: centinaia di video, foto e documenti

Svolta Ufo: l’amministrazione Trump ha rilasciato l’8 maggio il primo batch dei “UFO files”. Centinaia di video, foto e documenti militari fino a oggi segretati sono stati pubblicati sul sito del Department of War. L’ordine di declassificazione era stato dato mesi fa al Segretario alla guerra Pete Hegseth.

Tra i materiali più impressionanti ci sono foto delle missioni Apollo 12 e Apollo 17, con punti luminosi non identificati nel cielo lunare. Una trascrizione di Apollo 17 registra gli astronauti che discutono di oggetti misteriosi vicino alla navicella: “Sembra il 4 luglio davanti al finestrino di Ron”. Ci sono anche video militari di oggetti volanti non identificati che virano a 90 gradi sopra il mare e foto FBI dal capodanno 1999.

Trump su Truth Social: “GOD BLESS AMERICA!”.