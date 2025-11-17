Uomini e Donne, Sara Gaudenzi si apre con Jakub: “Vissuto momenti brutti, non mangiavo più”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi a Uomini e Donne è stata mostrata l’esterna tra Sara Gaudenzi e Jakub, durante la quale lei si è lasciata sfuggire alcune importanti rivelazioni sul suo passato.

Quando il corteggiatore le ha detto che non sapeva nulla di lei la ragazza ha deciso di aprirsi. Gli ha detto di aver vissuto un periodo molto delicato in passato, ha infatti sofferto di disturbi alimentari. La tronista si metteva continuamente in discussione, vedeva le altre sempre più belle di lei e improvvisamente decise di non mangiare più.

Sara Gaudenzi parla di periodo doloroso della sua vita: Marco ci rimale male, Maria De Filippi lo bacchetta

La tronista ha raccontato a Jakub che in quel momento la sua testa le diceva che doveva dimagrire ed era andata tantissimo sottopeso. Quei momenti che ha vissuto sono stati molto brutti, stava male anche quando vedeva la madre continuamente in lacrime.

Un giorno ha chiesto alla madre cosa doveva fare per farla smettere di piangere, quando lei le chiese di mangiare lei si fece fare un panino e da quel momento ha iniziato a lottare per stare meglio. Nello studio di Uomini e Donne Marco ha ammesso di esserci rimasto un po’ male perché avrebbe voluto che quelle rivelazioni così delicate e private Sara Gaudenzi le avesse fatte a lui. Maria De Filippi però lo ha bacchettato dicendo: “In questo momento ha lei un problema e non può essere tuo il problema che ne abbia parlato con lui e non con te”. La tronista ha detto di averne parlato con Jakub perché lo ritiene più matura e perché voleva spronarlo ad aprirsi anche lui con lei.