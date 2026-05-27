Uomini e Donne, Elisa Leonardi e Ciro Solimeno dopo la scelta: “Non vedo l’ora di viverti”

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Si è concluso nella puntata di ieri il percorso di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, l’ex tronista ha deciso di uscire dal programma con Elisa Leonardi ed entrambi erano al settimo cielo.

Dopo aver comunicato a Martina Calabrò che non era la sua scelta il ragazzo prima di far entrare l’attuale fidanzata per farle uno scherzo ha chiesto di far cadere dei petali in studio. Lei era molto agitata quando si è seduta di fronte a lui e durante il discorso di Ciro erano tutti e due molto emozionati. Quali sono state le prime parole di Elisa Leonardi e Ciro Solimeno dopo la scelta? Ai microfoni di Witty Tv hanno ribadito di essere molto felici.

Elisa Leonardi e Ciro Solimeno innamorati e felici dopo la scelta: cosa hanno detto a Uomini e Donne

L’ormai ex corteggiatrice ha detto che Ciro sarebbe stato incoerente oltre che un attore se non l’avesse scelta. Lui ha quindi detto che non lo è stato e che sapeva che avrebbe detto di si perché è certo che entrambi hanno provato le stesse emozioni quando stavano insieme. In merito ai petali in studio la ragazza ha detto che non li aveva notati, però non credeva di essere la scelta perché era passato poco tempo ed era convinta che avesse chiamato lei per prima quindi è entrata in studio avvelenata.

Ciro Solimeno ha fatto sapere che sono stati giorni pesanti quelli prima della scelta, poi però ha capito ed è felice di come sono andate le cose. Ha poi aggiunto: “È stato un percorso lungo, pesante, sofferto, ma bello. Non vedo l’ora di viverti fuori”. Elisa Leonardi ha invece detto: “Meglio di così non poteva andare! Basta che ci guardiamo e tutto il resto non esiste. Non vedo l’ora di portarti nella mia vita!“