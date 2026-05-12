Anticipazioni Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha scelto Elisa: la reazione di Martina

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Nella registrazione di Uomini e Donne di oggi Ciro Solimeno ha finalmente fatto la sua scelta decidendo di lasciare la trasmissione insieme ad Elisa Leonardi.

Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni rivelano che il tronista era molto emozionato, dopo aver rivisto alcuni dei momenti trascorsi con le sue corteggiatrice ha fatto entrare Martina Calabrò in studio. Con grande sensibilità le ha detto di non essere la sua scelta, qual è stata la sua reazione? Nonostante la delusione la ragazza in modo molto maturo gli ha detto di non poter dire nulla se la sua decisione è stata dettata dal cuore, gli ha anche augurato di essere felice.

Ciro Solimeno lascia Uomini e Donne con Elisa Leonardi: la scelta emoziona

Dopo aver concluso il suo percorso con Martina il tronista ha fatto entrare Elisa Leonardi, entrambi erano molto tesi ed emozionati, lui per cercare di rendere l’atmosfera più leggera ha fatto cadere dei petali.

Ciro Solimeno non ha fatto un lungo discorso, probabilmente non vedeva solo l’ora di andare via insieme a colei che è diventata la sua fidanzata per vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Il momento però è stato molto romantico ed emozionante, dopo aver rivelato la sua decisione ha regalato un bellissimo mazzo di rose rosse ad Elisa Leonardi e dopo il suo si si sono baciati appassionatamente sotto la classica cascata di petali.