Uomini e Donne, Martina Calabrò in lacrime dopo la scelta di Ciro: “Avrei voluto un finale diverso”

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A Uomini e Donne nella puntata di oggi è andata in onda la scelta di Ciro Solimeno, che ha preferito Elisa Leonardi a Martina Calabrò. Come ha reagito la non scelta?

L’ex corteggiatrice ha ringraziato il ragazzo per le emozioni vissute durante il loro percorso e gli ha augurato di essere felice, mentre salutava e ringraziava tutti coloro che l’hanno supportata nel dating show non è riuscita a trattenere le lacrime. Non appena è uscita dallo studio ha continuato a piangere in camerino.

Martina Calabrò si sfoga in lacrime dopo la scelta di Ciro Solimeno: cosa ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Mentre Ciro ed Elisa si godevano il loro felice momento la non scelta si è lasciata andare ad uno sfogo in lacrime, dove ha manifestato la grande delusione provata per non essere stata la scelta del tronista.

Tra le varie cose Martina Calabrò ha detto: “Adesso voglio ritrovare me stessa, voglio stare tranquilla. Avrei voluto sicuramente un finale diverso, il mio problema è che ci metto sempre tanto”. A detta sua per non stare male dovrebbe tirare di più il freno a mano. In studio la ragazza ha avuto una reazione molto pacata, stando alle anticipazioni però fuori non ha mantenuto la stessa tranquillità. Sembra infatti che insieme alle sorelle mentre era in auto ha urlato in modo esagerato contro le amiche di Elisa al punto da rendere necessario l’intervento della sicurezza.