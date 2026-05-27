Sinner – Cerundolo al Roland Garros 2026: quando si gioca e dove vedere il match in tv, streaming e in chiaro

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Il Roland Garros 2026 entra nel vivo e Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per il secondo turno del torneo parigino. Dopo l’esordio vincente contro Clement Tabur, il numero uno del mondo sfiderà l’argentino Juan Manuel Cerundolo, in un incontro che promette spettacolo e intensità sulla terra rossa di Parigi.

La partita è in programma giovedì 28 maggio 2026, ma l’orario preciso sarà definito con l’ordine di gioco ufficiale del torneo. Sinner, come da calendario, scenderà in campo a giorni alterni: in caso di vittoria, il terzo turno si giocherà sabato 30 maggio, il quarto lunedì 1° giugno, i quarti mercoledì 3 giugno, le semifinali venerdì 5 giugno e la finale domenica 7 giugno.

Il pubblico italiano è già in attesa di conoscere tutti i dettagli sulla diretta televisiva e streaming. Dove si potrà seguire il match? Sarà visibile in chiaro? E quali piattaforme offriranno la copertura completa del torneo?

Quando gioca Sinner contro Cerundolo e come arriva al match

La sfida tra Sinner e Cerundolo si giocherà giovedì 28 maggio, in una giornata che vedrà protagonisti anche altri big del tennis mondiale. L’orario ufficiale sarà comunicato dal Roland Garros con l’ordine di gioco, ma è probabile che l’incontro venga collocato nel pomeriggio, in uno dei campi principali.

Sinner arriva al secondo turno dopo una prova convincente contro il francese Clement Tabur, battuto in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4. Una prestazione solida, senza sbavature, che gli ha permesso di risparmiare energie in vista dei turni più impegnativi.

Cerundolo, invece, ha superato all’esordio Jacob Fearnley, conquistando così la possibilità di affrontare il numero uno del mondo. L’argentino, mancino e abile sulla terra, proverà a mettere in difficoltà l’azzurro con il suo gioco di ritmo e variazioni, ma sulla carta Sinner parte favorito.

Il precedente tra i due risale a Wimbledon 2023, quando Sinner vinse nettamente in tre set. Tuttavia, il Roland Garros è un torneo diverso, più lungo e faticoso, dove la tenuta mentale e fisica può fare la differenza.

Dove vedere Sinner – Cerundolo in tv, streaming e in chiaro

Il match tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, canale che detiene i diritti del Roland Garros 2026. La copertura sarà completa, con telecronache e approfondimenti dedicati ai match degli italiani.

In streaming, la partita sarà visibile su Discovery+ e HBO Max, piattaforme che offrono la visione integrale dei campi di Parigi. Gli abbonati potranno seguire l’incontro anche tramite DAZN, TimVision e Prime Video Channels, in base ai pacchetti attivi.

Per quanto riguarda la trasmissione in chiaro, al momento non è prevista la diretta del secondo turno. L’obbligo di trasmettere semifinali e finali dei tornei del Grand Slam con atleti italiani entrerà in vigore solo alla scadenza dei contratti attuali, come stabilito dall’AGCOM.

Chi non potrà seguire la partita in tv potrà comunque restare aggiornato in tempo reale grazie alle dirette testuali e ai live score disponibili sui principali siti sportivi e sui canali social ufficiali del Roland Garros.

Sinner e il sogno parigino: il cammino verso la finale

Il percorso di Jannik Sinner al Roland Garros 2026 è appena iniziato, ma l’obiettivo è chiaro: arrivare fino in fondo e confermare il suo status di numero uno del mondo. La condizione fisica appare ottimale, il gioco è fluido e la fiducia è alta dopo i successi di inizio stagione.

Il pubblico italiano lo segue con entusiasmo, consapevole che ogni match può diventare una tappa decisiva verso la storia. La sfida con Cerundolo sarà un test importante per misurare la solidità mentale e la capacità di gestire la pressione.

Sulla terra rossa di Parigi, Sinner ha già dimostrato di saper esaltarsi. E giovedì 28 maggio, quando entrerà in campo per il secondo turno, tutti gli occhi saranno puntati su di lui.