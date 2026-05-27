Un Posto al Sole, spoiler 27 maggio 2026: altre tensioni tra Ferri e Cristina, Alberto pronto a tutto per Anna

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 27 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Alberto sembrava pronto a raccontare tutta la verità sulla sua relazione con Anna al figlio, lei però ha deciso di lasciarlo. La decisione della ragazza lo ha spiazzato, infatti soffrirà molto.

Spoiler Un posto al sole 27 maggio 2026: Mori e Marina si accordano, Bice pronta a tornare con Massaro

Marina e Stefano continueranno a tramare alle spalle di Ferri, lei lo sta aiutando solo per ottenere il suo obiettivo, cioè quello di allontanare Greta dalla loro vita. I due definiranno il loro accordo e lui sarà pronto a riconquistare l’ex di Roberto.

Nel frattempo Cristina peggiorerà la situazione già molto tesa con il padre, lei però non vuole assolutamente deludere Leo ed è per questo che continuerà ad insistere per farlo andare in vacanza con loro. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Alberto sarà disperato dopo la rottura con Anna e sarà pronto a sacrificare ogni cosa per non perderla davvero. Intanto Cotugno vorrebbe aiutare Bice a non cadere di nuovo nella trappola di Sergio ma lei vuole perdonarlo.