Montmartre, quando va in onda su Canale 5: cast, trama e anticipazioni della nuova soap francese

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Le luci del cabaret tornano a illuminare la capitale francese. Con Montmartre, Canale 5 porta in prima serata una delle produzioni più attese dell’anno, una serie ambientata nella Parigi del 1899 che racconta passioni, scandali e rivoluzioni personali sullo sfondo della Belle Époque. Mediaset ha acquisito i diritti della fiction francese e la trasmetterà in prima visione assoluta da giovedì 4 giugno 2026, subito dopo La Ruota della Fortuna, confermando la strategia di puntare sulle grandi produzioni internazionali.

La serie, composta da otto episodi da 52 minuti, sarà visibile anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Ma cosa racconta Montmartre? Chi sono i protagonisti che animeranno la Parigi di fine Ottocento? E quali segreti si nascondono dietro le quinte del cabaret più famoso della città? Scopriamolo insieme,

La trama di Montmartre: tra libertà, scandali e sogni di riscatto

La storia di Montmartre ci riporta indietro nel tempo, in una Parigi che vive il fascino e le contraddizioni della Belle Époque. Il quartiere di Montmartre è il cuore pulsante della capitale, un luogo dove arte, povertà e desiderio di libertà si intrecciano.

La protagonista è Céleste Tessandier, interpretata da Alice Dufour, una ballerina di cancan che sogna di ritrovare i fratelli dai quali è stata separata dopo la morte del padre. Per finanziare la ricerca, Céleste accetta di esibirsi nuda, diventando un simbolo di emancipazione e scandalo in una società ancora rigida e moralista.

Accanto a lei c’è Arsène Larcourt, interpretato da Victor Meutelet, giovane rampollo di una famiglia industriale diviso tra il dovere verso la sua casata e il desiderio di vivere senza regole, proprio come la donna che ama. A completare il trio dei protagonisti c’è Rose Joubert, interpretata da Claire Romain, una ragazza cresciuta nel ghetto che lotta per liberarsi dai suoi sfruttatori e trovare un posto nel mondo.

Le loro vite scorrono su binari diversi, ma sono destinate a incrociarsi in un intreccio di passioni, segreti e ribellioni. La Parigi del 1899 non è solo lo sfondo della storia: è un personaggio vivo, che cambia e trascina con sé i destini dei protagonisti.

Il cast di Montmartre: volti francesi e personaggi indimenticabili

Il cast di Montmartre è ricco di volti noti del panorama televisivo francese. Oltre ai tre protagonisti principali, troviamo Mathilde Seigner nel ruolo di Augustine, madre di Arsène, e Benjamin Baroche nei panni di Maurice, il padre del giovane rampollo. Hugo Becker interpreta l’ispettore Léon Blanchard, mentre Pablo Pauly è Youri Kroll, il direttore artistico del cabaret L’Éléphant Rose, dove Céleste si esibisce.

Tra gli altri interpreti spiccano Roxane Turmel (Madeleine, amica di Céleste), Clément Moreau (Georges Larcourt, fratello di Arsène), Cristiana Reali (la contessa Ismérie de La Landes d’Orges) e Mikaël Mittelstadt (il conte Charles de La Landes d’Orges). La serie vanta anche la partecipazione di Valérie Karsenti nel ruolo di Sarah Bernhardt e Antoine Besson nei panni del celebre pittore Henri de Toulouse-Lautrec, che porta in scena l’anima artistica e decadente della Parigi di fine secolo.

Ogni personaggio contribuisce a costruire un mosaico di storie che raccontano la trasformazione di una città e di un’epoca. Tra amori impossibili, ambizioni e desideri di riscatto, Montmartre promette di conquistare il pubblico con la sua intensità visiva e narrativa.

Quando e dove vedere Montmartre: appuntamento su Canale 5 e Mediaset Infinity

L’appuntamento con Montmartre è fissato per giovedì 4 giugno 2026, in prima serata su Canale 5 dalle ore 22:00. Gli episodi saranno trasmessi ogni settimana e disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, dove sarà possibile rivedere le puntate in qualsiasi momento.

La scelta di collocare la serie dopo La Ruota della Fortuna conferma la volontà di Mediaset di offrire una serata completa, capace di unire intrattenimento e grande fiction. Con le sue atmosfere parigine, i costumi d’epoca e le storie di emancipazione femminile, Montmartre si prepara a diventare uno dei titoli più discussi dell’estate televisiva.

La Parigi del 1899 torna a vivere sul piccolo schermo, tra luci di cabaret e ombre di rivoluzione. E mentre Céleste danza per ritrovare la libertà, il pubblico italiano si prepara a scoprire un mondo dove ogni passo può cambiare il destino.