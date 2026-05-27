Sarabanda Celebrity 2026, ospiti puntata 28 maggio: ecco tutte le anticipazioni del programma di Enrico Papi

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Giovedì 28 maggio 2026 la musica torna a dominare la prima serata di Italia 1 con una nuova puntata di Sarabanda Celebrity 2026, il game show più ritmato della televisione italiana. Alla conduzione c’è come sempre Enrico Papi, mattatore instancabile e volto storico del programma, pronto a guidare un cast di celebrità in una sfida a colpi di intuizione, memoria e ritmo.

Il format, prodotto da Banijay Italia e diretto da Roberto Cenci, si conferma un cult capace di unire nostalgia e novità. Le hit che hanno fatto la storia della musica si mescolano a prove inedite, giochi iconici e momenti di puro spettacolo. Ma chi saranno gli ospiti della puntata del 28 maggio? Quali sfide musicali attendono le due squadre? E quali sorprese ha preparato Enrico Papi per rendere la serata ancora più travolgente? Scopriamolo insieme.

Gli ospiti della puntata del 28 maggio: due squadre di vip pronte alla sfida

La seconda puntata di Sarabanda Celebrity 2026 promette scintille. Otto volti noti del mondo dello spettacolo si sfideranno in due squadre da quattro, tra intuizioni musicali e colpi di scena. Da una parte troviamo Orietta Berti, Alvin, Nina Zilli e Ciro Ferrara; dall’altra Rosa Chemical, Elenoire Casalegno, Francesco Cicchella e Rebecca Staffelli.

Due team diversi per stile e personalità, ma accomunati dalla voglia di divertirsi e di conquistare il pubblico. Orietta Berti porta la sua ironia e la sua esperienza musicale, Alvin la verve da conduttore, Nina Zilli la grinta da artista e Ciro Ferrara la simpatia da ex campione. Sul fronte opposto, Rosa Chemical promette provocazioni e ritmo, Elenoire Casalegno eleganza e determinazione, Cicchella comicità e talento vocale, mentre Rebecca Staffelli aggiunge freschezza e spirito competitivo.

Le squadre si affronteranno in una serie di giochi che spaziano dall’indovinare titoli di brani eseguiti live al riconoscere versi modificati, passando per prove di velocità, memoria e improvvisazione. Il clima sarà quello tipico di Sarabanda: divertente, imprevedibile e pieno di energia, con Enrico Papi pronto a dirigere il tutto con il suo stile inconfondibile.

Le sfide musicali e le novità di Sarabanda Celebrity 2026

Il cuore della puntata è rappresentato dai giochi, che tornano in una veste rinnovata ma fedele allo spirito originale del programma. Tra i momenti più attesi c’è la Playlist, dove i concorrenti devono indovinare i titoli delle canzoni eseguite dalla band dopo un indizio, e il Pentagramma, che svela una parola alla volta di una strofa misteriosa, costringendo le squadre a ricostruire il testo con logica e intuito.

Non mancano prove più scenografiche come il Cantante Misterioso, in cui artisti nascosti dietro uno schermo rispondono a domande sulla loro identità, e il celebre In & Out, dove la musica si interrompe all’improvviso e i concorrenti devono cantare la parte mancante in perfetta sincronia. Un errore può costare caro, mentre un’esecuzione impeccabile regala punti preziosi.

Tra le novità più apprezzate dell’edizione 2026 c’è il Music Puzzle, che unisce logica e velocità, e il ritorno dell’Asta Musicale, con la leggendaria frase “la indovino con una…”, che riporta alla memoria i momenti cult del programma originale. Il tutto culmina nel 7×30 finale, il gioco più temuto e amato, dove un concorrente deve indovinare sette canzoni in soli trenta secondi, sfruttando i jolly accumulati durante la serata.

La tensione cresce, il ritmo accelera e il pubblico si ritrova a cantare insieme ai protagonisti, in un mix di adrenalina e nostalgia che rende Sarabanda Celebrity un appuntamento imperdibile.

Un cult che si rinnova: il ritorno di Enrico Papi e il successo di Italia 1

Il ritorno di Sarabanda Celebrity 2026 non è solo un omaggio al passato, ma un vero rilancio del format. La regia di Roberto Cenci valorizza ogni dettaglio, dalle luci alle inquadrature, creando un ritmo televisivo moderno e coinvolgente. Le puntate registrate a marzo hanno già mostrato un cast affiatato e un pubblico entusiasta, segno che il programma continua a essere un cult capace di rinnovarsi senza perdere la sua identità.

I dati della prima edizione, trasmessa tra maggio e luglio 2025, avevano già confermato l’interesse del pubblico, con una media di quasi un milione di telespettatori e uno share superiore al 7%. Numeri che hanno convinto Italia 1 a puntare su un nuovo ciclo di puntate, arricchito da giochi aggiornati, ospiti più competitivi e una scenografia ancora più spettacolare.

Con Enrico Papi al timone e un cast di vip pronti a mettersi in gioco, Sarabanda Celebrity 2026 si prepara a regalare una serata di musica, risate e colpi di scena. Giovedì 28 maggio, la sfida è pronta a partire: chi indovinerà più canzoni? Chi conquisterà il pubblico? E chi riuscirà a trionfare nel temutissimo 7×30 finale?