Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara al capolinea: perché si sono detti addio

Da quando sono usciti insieme da Uomini e Donne Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono ritrovati spesso al centro del gossip.

Diversi sono stati i rumors sul loro rapporto, più volte si è parlato di crisi e rotture, voci smentite dai diretti interessati sui social con scatti che li ritraevano insieme. La loro relazione ha vissuto qualche momento di crisi e adesso sembra che si siano detti davvero addio.

Perché è finita tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara dopo Uomini e Donne? L’indiscrezione

Qualche giorno fa Deianira Marzano sul suo profilo Instagram ha pubblicato una segnalazione ricevuta sugli ex volti di Uomini e Donne. Un utente le ha raccontato che durante un evento l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confermato la fine della sua relazione con Steri.

La nota esperta di gossip nelle scorse ore, sempre sui social, ha rivelato il motivo che avrebbe spinto Gianmarco Steri e Cristina Ferrari a mettere fine alla loro storia d’amore. L’indiscrezione rivela: ”Sabato ho incontrato lui e gli ho sentito dire che lei era troppo gelosa e non potevano andare avanti“.