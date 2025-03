Uomini e Donne, Cosimo fa spese folle a Parigi per Tina Cipollari: “È un uomo profondo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non solo opinionista, da qualche settimana Tina Cipollari sta vestendo anche i panni di ‘tronista’ a Uomini e Donne con la speranza di trovare la sua anima gemella nel noto dating show di Maria De Filippi.

Nella puntata andata in onda oggi la conduttrice ha mostrato l’esterna che ha fatto a Parigi con il corteggiatore Cosimo ed è apparso piuttosto evidente che l’uomo non ha badato a spese per rendere felice la tronista. I due sono andati in giro per negozi e ha sempre pagato lui, in studio con la sua solita ironia ha detto che per fortuna i negozi all’estero chiudono prima altrimenti avrebbe potuto vendere la casa per continuare a fare dei regali a Tina Cipollari.

Cosimo ha fatto breccia nel cuore di Tina Cipollari? Cosa pensa la tronista di lui

Sono state spese ‘folli’ quelle affrontate da Cosimo per Tina Cipollari, su Lollomagazine si legge che ha pagato tutto lui spendendo migliaia di euro. Lui nello studio di Uomini e Donne ha detto che è sempre un piacere per lui trascorrere del tempo con la tronista, a detta sua insieme si divertono moltissimo.

Maria De Filippi ha notato che con lui Tina Cipollari è apparsa diversa dal solito, un dettaglio che ha notato anche Gianni Sperti. La storica opinionista del programma in puntata ha svelato cosa pensa di Cosimo e ha ammesso che l’ha molto colpita. A detta sua viviamo in una società superficiale dove tutti sono di corsa ed è difficile trovare un uomo che ti parli in questo modo. Ha poi aggiunto: “Lui sembra burlone, uno che scherza, però è profondo. E’ una persona che ti ricopre di attenzioni, si vede che è così”.