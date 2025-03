Nadia attacca Gianmarco a Uomini e Donne, lui replica: “Non ho confidenza con te”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Uomini e Donne, nella puntata che è andata in onda oggi, Gianmarco Steri ha avuto un confronto con la corteggiatrice Nadia al centro dello studio. La ragazza senza giri di parole lo ha accusato di averla messa in difficoltà nella scorsa puntata. Lei pensava che l’esterna era andata bene, era andata nel dating show con tante aspettative e non si aspettava affatto che lui le dicesse ciò che invece le ha detto.

Il tronista ha subito replicato dicendo di trovare tutto esagerato e ci ha tenuto a precisare che si trova a Uomini e Donne per conoscere lei e le altre ragazze, dopodiché ha aggiunto: “Poi si può parlare di quello che vuoi, ma io non ho confidenza con te“. A detta sua arriverà il momento in cui parleranno di qualsiasi cosa ma ad oggi non è ancora arrivato. Nadia ha continuato ad attaccarlo dicendo che non ascolta e che fa agitare.

Nadia critica Gianmarco Steri a Uomini e Donne: in studio un’altra corteggiatrice la attacca

Durante il confronto tra Nadia e Gianmarco Steri nello studio di Uomini e Donne è intervenuta un’altra corteggiatrice, Cristina. La ragazza si è scagliata duramente contro la sua collega dicendole che dovrebbe calmarsi perché è apparsa un po’ ridicola.

Secondo Cristina il tronista è una persona un po’ chiusa e rigida, per questo lei ha cercato di stuzzicarlo e sdrammatizzare, a differenza sua che è arrivata a urlargli contro. Nadia, però, ha replicato dicendo che sono due ragazze diverse ma questo non significa che una sbaglia e l’altra no. Un’altra corteggiatrice ha detto la sua a Uomini e Donne, pensa che all’inizio Gianmarco Steri sia stato un po’ idealizzato però è normale che anche lui abbia dei difetti. La ragazza ha concluso dicendo: “Prendersela con lui perchè non vuole parlare di alcuni argomenti dai. E’ difficile per noi e per lui, non si può sempre prendersela”.