Barbara De Santi, come va con Ruggiero dopo Uomini e Donne? L’indiscrezione sulla coppia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Barbara De Santi da anni è uno dei volti più noti del Trono Over di Uomini e Donne, diverse sono state le frequentazioni iniziate nel noto dating show di Maria De Filippi intraprese dalla dama, che ha dovuto fare i conti con molte delusioni.

In una delle ultime registrazioni si era detta delusa e umiliata dopo essere uscita con il cavaliere Alessio, a detta sua l’aveva fatta sentire sotto esame. Dopo aver discusso in studio entrambi si erano detti d’accordo nel mettere fine alla loro frequentazione. Per la dama era stata quindi l’ennesima delusione, però il suo percorso poco dopo ha preso una piega totalmente diversa. Da poco ha infatti lasciato il programma, ma non da sola. Barbara De Santi ha trovato l’amore con l’ormai ex cavaliere Ruggiero D’Andrea. I due hanno deciso di vivere la loro relazione lontano dalle telecamere, una scelta che ha non poco stupito.

Barbara De Santi ha trovato l’amore a Uomini e Donne: come vanno le cose con Ruggiero

In molti non si aspettavano che i due avrebbero lasciato il noto dating show insieme, una relazione che ha sorpreso moltissimi fan del programma. C’è chi si chiede come stia andando tra loro dopo Uomini e Donne, a svelarlo nelle scorse ore ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni.

Il noto esperto di Uomini e Donne si è lasciato sfuggire alcune indiscrezioni sulla nuova coppia nel suo portale LolloMagazine.it. Tra le varie cose ha svelato: “Tramite nostre fonti possiamo asserire che tra i due, al contrario del pensiero di una fetta di pubblico, la storia d’amore sta progredendo alla grande“. Ha fatto poi sapere che i due dalla prossima settimana trascorreranno insieme tutti i weekend e che tra normali alti e bassi stanno bene insieme. Pugnaloni ci ha tenuto anche a precisare che Barbara De Santi è molto presa da Ruggiero D’Andrea. Questa volta l’ex dama ha davvero trovato la sua anima gemella? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.