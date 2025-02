Uomini e Donne anticipazioni: Tina Cipollari in Francia, rissa tra due dame

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si è da poco conclusa una nuova registrazione del dating show negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web e in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che la registrazione si è aperta con il trono di Tina Cipollari. Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato in cui si vede l’opinionista insieme a Cosimo a Parigi a fare shopping sfrenato. Una volta tornata in studio, Tina Cipollari si è lamentata di aver speso troppo nel dare le manches. Grande attenzione anche per Sabrina e Giuseppe, attualmente i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. La bionda dama si è lamentata che il cavaliere non abbia rivelato le emozioni che ha provato durante il weekend passato insieme. Lui ha raccontato di essere stato colpito dalla città molto bella e che il gatto l’ha accolto molto bene.

Uomini e Donne anticipazioni: Margherita e Morena arrivano quasi alle mani

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi ha fatto accomodare al centro dello studio Francesca e Giovanni, i quali hanno deciso di continuare la loro frequentazione. Lui però ha scritto sia a Margherita che a Morena, anche se Francesca era a conoscenza di tutti. Nonostante questo, la dama e Giovanni hanno avuto una discussione. In questo frangente, Morena ha preso la mano di Margherita con fare arrogante, tanto da essere arrivate quasi alle mani. Le due dame sarebbero state poi allontanate dai cavalieri. Grande spazio anche a Gianmarco, che ha fatto due esterne sia con Francesca che con Cristina. Con quest’ultima, il tronista è andato al mare mentre Francesca ha deciso di metterlo alla prova. U&D è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:45 sui teleschermi di Canale 5 oppure in diretta streaming su Mediaset Infinity.