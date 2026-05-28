Uomini e Donne, Ciro Solimeno dopo la scelta svela: “Tante cose mi hanno fatto male ma…”

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Nei giorni scorsi è andata in onda la scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, l’ex tronista ha deciso di uscire dal programma di Maria De Filippi con Elisa Leonardi. Entrambi erano al settimo cielo dopo la puntata, hanno infatti detto che non vedono l’ora di vivere la loro storia d’amore fuori.

Sui social l’ex tronista ha fatto un bilancio del suo percorso dicendo che alcuni percorsi arrivano quando hai più bisogno e per lui il trono è stato proprio questo. Ha ammesso che alcune cose che ha letto e sentito durante il suo percorso gli hanno fatto male, specie quando colpivano la sua persona. È stato però felice di vedere che tantissime persone hanno voluto conoscerlo davvero e hanno deciso di difenderlo e sostenerlo.

Ciro Solimeno felice dopo Uomini e Donne: le rivelazioni dell’ex tronista dopo la scelta

Sul suo profilo Instagram l’ex tronista ha fatto sapere che è cresciuto grazie al percorso vissuto nel dating show di Maria De Filippi. A detta sua si è messo in discussione, ha ritrovato non solo se stesso ma anche la felicità e la spontaneità che sentiva di aver perso.

Ciro Solimeno ha aggiunto: “Tra emozioni vere, risate, agitazione e momenti indimenticabili, posso dire di essermi sentito vivo davvero. Oggi sono felice“. Lui pensa che la cosa più bella e importante forse è proprio questa, cioè capire che quando meno te lo aspetti arrivano anche le cose più belle.