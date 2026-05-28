Palinsesti RAI Estate 2026: tutte le novità, le conferme e le assenze della programmazione estiva

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le temperature degli ultimi giorni parlano chiaro e l’estate sta per arrivare anche sul piccolo schermo. Con la chiusura della stagione televisiva invernale, la Rai ha finalmente svelato i Palinsesti RAI Estate 2026, una programmazione che accompagnerà il pubblico da fine maggio fino agli ultimi giorni di agosto. Tra ritorni attesi, nuovi volti, cambi di conduzione e qualche esclusione che farà discutere, la tv di Stato si prepara a un’estate ricca di contenuti, pensata per mantenere alta l’attenzione anche nei mesi più caldi.

Ma quali programmi tornano nel daytime estivo? Quali sono le novità assolute? E quali conduttori, invece, resteranno fuori dalla programmazione? Scopriamolo insieme.

Conferme e grandi ritorni nei Palinsesti RAI Estate 2026: da Unomattina a Reazione a Catena

La nuova programmazione estiva Rai parte tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, con una serie di conferme che ormai rappresentano una certezza per il pubblico. Il mattino di Rai 1 continuerà ad aprirsi con Unomattina, affidato per il secondo anno consecutivo alla coppia formata da Alessandro Greco e Carolina Rey. Una scelta che punta sulla continuità, visto il buon riscontro ottenuto nella scorsa stagione.

Tra i ritorni più attesi c’è senza dubbio Pino Insegno, che riprende il timone di Reazione a Catena, il game show simbolo dell’estate Rai. Il programma tornerà dal 3 giugno, mentre L’Eredità si sposterà eccezionalmente nell’access prime time, prendendo il posto di Affari Tuoi durante la pausa estiva.

Il daytime si arricchisce anche di appuntamenti storici come Linea Verde, Linea Blu e Linea Verde Sentieri, che torneranno a raccontare l’Italia attraverso paesaggi, tradizioni e territori. Accanto a loro, Rai 1 conferma anche Camper – Osteria Italia, che dal 1° giugno accompagnerà il pubblico in un viaggio tra sapori e luoghi del nostro Paese.

La programmazione estiva, insomma, punta su un mix di stabilità e leggerezza, con format che negli anni hanno dimostrato di essere perfetti per il pubblico estivo.

Le novità dei Palinsesti RAI Estate 2026: nuovi programmi, nuovi volti e un’assenza che fa rumore

Accanto alle conferme, i Palinsesti RAI Estate 2026 introducono anche alcune novità che promettono di rinfrescare il daytime. Tra queste spicca Linea Med, un nuovo format dedicato alla salute e al benessere, condotto da Angela Tuccia e Giulia Teri. Il programma debutterà il 30 maggio su Rai 1 e punta a diventare un appuntamento fisso per chi cerca consigli pratici e informazioni utili.

Su Rai 2 arriva invece Lo spazio dei talenti, il nuovo progetto di Fabrizio Bracconeri, volto amatissimo dal pubblico di Forum. Il programma, in onda dal 13 giugno, offrirà un palcoscenico a storie, passioni e abilità spesso nascoste, con un taglio fresco e pop.

Tra le novità, però, c’è anche un’assenza che ha fatto discutere: Flavio Montrucchio. Da settimane si parlava di lui come possibile conduttore dello spin‑off estivo de La Vita in Diretta, ma la Rai ha scelto una strada diversa. Il programma sarà affidato a Manuela Moreno, che lo guiderà in solitaria. Una decisione che ha sorpreso molti, soprattutto perché Montrucchio sembrava ormai vicino al debutto in Rai dopo anni di successi su altre reti.

La programmazione estiva, quindi, si presenta come un equilibrio tra tradizione e rinnovamento, con scelte che non mancheranno di far discutere.

Il calendario dei Palinsesti RAI Estate 2026 è ricco e scandito da una serie di debutti che accompagneranno il pubblico per tutta la stagione. La programmazione parte ufficialmente il 30 maggio, con l’arrivo di Musica Mia e Linea Med su Rai 1. Dal 1° giugno torna Camper – Osteria Italia, mentre il 3 giugno sarà la volta di Reazione a Catena, uno dei programmi più amati dell’estate.

Il weekend del 13 e 14 giugno vedrà il ritorno di Linea Verde Sentieri, Linea Blu – Porti d’Italia e Linea Verde, mentre dal 6 giugno partirà Uno Mattina Weekly, versione del sabato del programma mattutino.

La fine di giugno segna invece l’avvio del blocco più corposo del daytime: dal 29 giugno tornano Unomattina, 1Mattina News, Italia A/R e La Vita in Diretta, che accompagneranno il pubblico fino alla fine dell’estate.

L’ultimo debutto della stagione sarà Aspettando Bellama’, previsto per il 31 agosto su Rai 2, a ridosso della ripartenza dei palinsesti autunnali.

La Rai, dunque, costruisce un’estate ricca di contenuti, con un’offerta che punta a mantenere alta l’attenzione del pubblico anche nei mesi più caldi, alternando informazione, intrattenimento, viaggi, cucina e game show.