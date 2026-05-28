Il Delfino Filippo – Una storia tra passato, presente e futuro
IL DELFINO FILIPPO – Una storia tra passato, presente e futuro
Foggia – Jacopo Guerra, giovane fumettista e vignettista, annuncia l’uscita del suo fumetto
indipendente “Il delfino Filippo”, in vendita a partire dal 28/05/2026 e disponibile in versione
digitale e nelle prossime settimane in versione fisica.
Il fumetto, di genere commedia e drammatico, è liberamente ispirato alla vera storia del
delfino Filippo di Manfredonia.
Un fumetto ed una storia che si pongono l’obiettivo di tenere vivo il ricordo di quello che fu
un legame unico tra animale ed esseri umani e che purtroppo si concluse in tragedia,
cercando di narrare le vicenda in maniera comprensibile anche ai più piccoli.
Il volume, di 66 pagine, è interamente realizzato con tecnica di disegno digitale, cercando di
proporre uno stile unico e originale.
CHI SONO
Jacopo Guerra è un fumettista, vignettista e illustratore foggiano. Ha già pubblicato per
Kunda Comics “Oliver e i gatti” in versione digitale, “Non ho più paura “ in versione cartacea
per Cornacchione Editore, ha collaborato come vignettista per OttolinaTV