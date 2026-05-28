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IL DELFINO FILIPPO – Una storia tra passato, presente e futuro



Foggia – Jacopo Guerra, giovane fumettista e vignettista, annuncia l’uscita del suo fumetto

indipendente “Il delfino Filippo”, in vendita a partire dal 28/05/2026 e disponibile in versione

digitale e nelle prossime settimane in versione fisica.

Il fumetto, di genere commedia e drammatico, è liberamente ispirato alla vera storia del

delfino Filippo di Manfredonia.



Un fumetto ed una storia che si pongono l’obiettivo di tenere vivo il ricordo di quello che fu

un legame unico tra animale ed esseri umani e che purtroppo si concluse in tragedia,

cercando di narrare le vicenda in maniera comprensibile anche ai più piccoli.

Il volume, di 66 pagine, è interamente realizzato con tecnica di disegno digitale, cercando di

proporre uno stile unico e originale.

CHI SONO

Jacopo Guerra è un fumettista, vignettista e illustratore foggiano. Ha già pubblicato per

Kunda Comics “Oliver e i gatti” in versione digitale, “Non ho più paura “ in versione cartacea

per Cornacchione Editore, ha collaborato come vignettista per OttolinaTV