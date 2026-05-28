Ex gieffino “pazzo” di Javier Martinez: arriva un messaggio social

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Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano, che ha iniziato ad apprezzarlo da quando ha partecipato al Grande Fratello nel 2024. Dopo aver concluso il campionato di A3 con la Terni volley academy, il pallavolista argentino si è trasferito a vivere a Lecco, dove Helena Prestes ha comprato un lussuoso attico. In queste ore, il 31enne ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram. Nelle immagini si vede l’uomo mettersi in posa presso un giardino di Lecco con indosso una canotta nera e un pantalone grigio con la seguente didascalia: “Due passi e passa tutto.” Il post ha scatenato sia la reazione dei suoi fans che gli hanno fatto i complimenti che di un ex gieffino, che ha partecipato insieme a lui al Grande Fratello. Si tratta di Mattia Fumagalli, il quale ha dimostrato di aver apprezzato particolarmente le nuove foto del suo amico. Il maestro di sci ha commentato in questo modo: “Wella che caldo qui a Lecco.”

Mattia Fumagalli e Javier Martinez hanno approfondito la loro amicizia nell’ultimo periodo

Mattia Fumagalli e Javier Martinez hanno avuto modo di approfondire la loro amicizia durante queste ultime settimane. Il pallavolista argentino ha trascorso diverso tempo con l’ex concorrente del Grande Fratello, complice l’assenza di Helena Prestes, la quale ha raggiunto l’America per impegni di lavoro. Il maestro di sci ha fatto un po’ da chaperon al 31enne argentino nella sua nuova vita a Lecco, dove sembra essersi ambientato perfettamente. Nel frattempo, l’uomo insieme alla compagna saranno presenti alla nuova edizione di Vip Champion, in programma a fine maggio sull’Isola di Capri.