Martina Calabrò rompe il silenzio dopo UeD: “Gianni e Tina mi hanno sempre capita”

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La delusione provata da Martina Calabrò a Uomini e Donne è stata davvero tanta, dopo la scelta in lacrime ha detto che avrebbe preferito un finale diverso ma purtroppo le cose sono andate in modo diverso, Ciro Solimeno infatti ha scelto Elisa Leonardi.

Quello vissuto nel dating show di Maria De Filippi è stato un percorso molto intenso, fatti di tanti alti e bassi. Nelle scorse ore l’ex corteggiatrice ha pubblico un post sul suo profilo Instagram per ringraziare le meravigliose persone che ha conosciuto durante l’esperienza che ha vissuto. Ci ha tenuto a precisare che si è sempre sentita a casa nel programma, lì non si è mai sentita fuori luogo o inadatta.

Martina Calabrò grata a Tina Cipollari e Gianni Sperti dopo Uomini e Donne: cosa ha detto sugli opinionisti

Innanzitutto l’ex corteggiatrice ha voluto ringraziare Maria De Filippi per averle dato la possibilità di partecipare a Uomini e Donne e farsi conoscere nel bene e nel male e per averla sempre aiutata quando ne aveva bisogno. Ha rivolto un pensiero speciale anche agli opinionisti: “A Tina e Gianni, a voi che mi avete sempre capita quando avevo difficoltà nel tirare fuori le mie sensazioni. Grazie perché non mi avete mai giudicata, mi avete sempre compresa”.

Martina Calabrò ha poi ringraziato tutti coloro che per ben cinque mesi le hanno manifestato il loro supporto e hanno capito le sue fragilità e il suo carattere. Ha però ringraziato anche coloro che l’hanno criticata perché questo l’ha resa ancora più forte.