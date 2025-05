Uomini e Donne, Gianmarco Steri non è stato sincero? Ha partecipato perché…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne sta per concludersi, dopo tanti alti e bassi infatti farà la sua scelta. Quando? Al momento sappiamo che la puntata dedicata alla scelta verrà registrata questa settimana, la data esatta però non è stata ancora svelata.

Il suo percorso è stato alquanto chiacchierato e spesso si è ritrovato al centro di dure critiche e polemiche, soprattutto per come è finita la sua frequentazione con Francesca Polizzi. Il tronista sta continuando ad approfondire la conoscenza con Nadia e Cristina, sarà con una di loro che lascerà il noto dating show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Nelle scorse ore è spuntata una nuova indiscrezione su Gianmarco Steri, un utente lo ha accusato di non essere stato sincero.

Gianmarco Steri non ha detto la verità a Uomini e Donne? Nuove accuse per il tronista

A riportare l’indiscrezione sui social è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha mostrato un messaggio ricevuto da un utente contro il tronista. A detta sua Gianmarco Steri non sarebbe stato sincero, nello studio di Uomini e Donne ha sempre detto di non essere affatto interessato a certe dinamiche ma potrebbe non essere così.

Nel messaggio si legge: “Lui già parlava di voler andare a Uomini e Donne perché affascinato dal mondo dello spettacolo! Bravo ragazzo, ma anche lui non sincero al massimo come ha voluto sempre far credere”. Se fosse vero sarebbe approdato a Uomini e Donne non solo per l’interesse che provava per Martina ma perché era incuriosito anche dalla tv.