Uomini e Donne, anticipazioni: Mario Lenti torna in studio, due di picche per Cinzia

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Nelle scorse settimane Mario Lenti, dopo varie frequentazioni andate male, aveva deciso di non tornare più a Uomini e Donne. Di recente era emerso che l’ex cavaliere stesse conoscendo una donna fuori, si è parlato anche di un riavvicinamento all’ex dama Magda.

Nella nuova registrazione di ieri però ha stupito tutti con il suo inaspettato ritorno nello studio del dating show che di sicuro darà vita a nuove dinamiche in trasmissione. Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni fanno sapere che anche Magda era stata invitata a dire la sua in puntata, l’ex dama però ha preferito rifiutare l’invito della redazione. Mario Lenti di sicuro tornerà a far parlare di sé, questa volta riuscirà a trovare l’amore?

Anticipazioni Uomini e Donne, amara sorpresa per Cinzia Paolini: la dama si becca un rifiuto

Nella nuova puntata di Uomini e Donne ci saranno dei risvolti anche per Cinzia Paolini, la dama da un po’ sta frequentando Marco ma a causa di alcune segnalazioni ha messo un freno nel loro rapporto. Lui nelle scorse puntata si era presentato con un anello, lei però gli ha chiesto più tempo per capire.

Il cavaliere probabilmente non ha ben digerito gli ultimi avvenimenti tra lui e Cinzia, infatti era assente ieri nella nuova registrazione di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni Marco non vuole più tornare in studio e non ha intenzione di proseguire il suo percorso di conoscenza con la Paolini.