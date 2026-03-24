Uomini e Donne, Mario Lenti frequenta una donna fuori: la reazione di Cinzia

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Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Maria De Filippi ha svelato una novità che riguarda Mario Lenti. Il cavaliere stava frequentando Cinzia, ad un certo punto sembravano addirittura pronti a lasciare lo studio insieme ma poi hanno cambiato idea.

Da un po’ di tempo il cavaliere è assente nel dating show, la conduttrice ha fatto sapere che non sta più andando in trasmissione perché sta frequentando una donna fuori dal programma. Visibilmente delusa Cinzia ha commentato la novità dicendo che questa è l’ennesima conferma che aveva solamente idealizzato Mario Lenti.

Cinzia scopre che Mario frequenta una donna fuori da Uomini e Donne: le pungenti frecciatine degli opinionisti

Tina Cipollari e Gianni Sperti non hanno perso occasione per prendere in giro la dama, dicendo che lei faceva tanto l’innamorata, che voleva uscire dalla trasmissione con lui. Tra le varie frecciatine hanno detto: “Si sono dovuti fermare dalla grande attrazione che avevano e poi è uscito con un’altra donna, pensate un po’“.

Cinzia Paolini non sapeva che Mario Lenti fuori sta frequentando un’altra persona e non ha certo mascherato la sua delusione, però ha preferito non lasciarsi sfuggire altre parole in merito. Anche l’ex cavaliere all’inizio sembrava molto preso dalla dama ma a quanto pare l’ha dimenticata in fretta.