Un Posto al Sole, spoiler 6 maggio 2026: Alberto si preoccupa per Gianluca, Marina gelosa di Greta

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 6 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Anna e Gianluca si sono incontrati in modo inaspettato sotto casa di lui, anche Alberto ha ascoltato ciò che si sono detti.

Spoiler Un posto al sole 6 maggio 2026: Palladini si isola, Cristina chiede aiuto a Greta

Il confronto con Anna riaprirà delle ferite nel giovane Palladini che non si erano ancora rimarginate, questo lo spingerà ad isolarsi e il padre avrà paura che possa avere una ricaduta. Intanto Cristina chiederà alla madre di aiutarla a far cambiare idea al padre in merito alla sua decisione di farle cambiare scuola.

Scoppierà un nuovo scontro tra Greta e Ferri che farà ingelosire non poco Marina, quest’ultima non tollera affatto le intrusioni dell’ex moglie di Roberto. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che non inizierà bene il pranzo organizzato da Guido e Mariella per far riavvicinare Bice a Gerry e Massaro. Lo champagne però farà ammorbidire la Cerruti e farà riaccendere una possibilità.