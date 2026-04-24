Uomini e Donne, riavvicinamento tra Magda e Mario? Parla lei: “Fiammella sempre accesa”

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Magda Catozzi da settimane è assente a Uomini e Donne, aveva deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi per approfondire la conoscenza di un uomo fuori.

Ospite a Casa Lollo 3 ha rivelato che è di nuovo libera, fuori dalla trasmissione aveva conosciuto una persona ma tra loro è finita quasi subito. Nei giorni scorsi l’ex dama è stata pizzicata insieme a Mario Lenti durante un party organizzato con alcuni volti di Uomini e Donne e sembra che tra loro ci sia stato un riavvicinamento.

Cosa sta succedendo tra Magda e Mario Lenti dopo Uomini e Donne? Cosa ha detto l’ex dama sul loro rapporto

A Lorenzo Pugnaloni l’ex dama ha raccontato che i due si sono rivisti ad una festa organizzata da Amedeo, ha poi svelato: “La fiammella con Mario io un pochino ce l’ho sempre avuta accesa, abbiamo passato una bellissima serata“.

Magda Catozzi ha poi ammesso che lei e Mario Lenti si stanno sentendo, tra loro potrebbe scattare di nuovo la scintilla? In merito a ciò non ha voluto rivelare alcun dettaglio, ha però detto che non esclude niente. All’esperto di Uomini e Donne l’ex dama ha anche rivelato qualcosa tra loro sabato si è creato, adesso vedranno cosa succederà.