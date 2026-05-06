Evaristo Beccalossi, chi è la moglie Danila: la loro storia d’amore e il legame con la figlia Nagaja

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Parlare di Evaristo Beccalossi significa inevitabilmente entrare in una dimensione che va oltre il calcio. La sua storia personale, segnata da un amore profondo e silenzioso, ha sempre avuto al centro Danila, la donna che gli è rimasta accanto fino all’ultimo respiro. L’ex campione dell’Inter è morto nella notte tra il 5 e il 6 maggio 2026, a Brescia, dopo oltre un anno di ricovero in seguito a un’emorragia cerebrale che lo aveva colpito nel 2025. Avrebbe compiuto 70 anni pochi giorni dopo.

La loro relazione, custodita lontano dai riflettori, ha sempre incuriosito chi seguiva Beccalossi, proprio perché lui stesso aveva scelto di proteggere la sua vita privata. Chi era davvero Danila? Come hanno affrontato insieme la malattia? E quale ruolo ha avuto la loro figlia Nagaja nella storia familiare? Domande che aprono uno sguardo più intimo su un uomo che, pur essendo un’icona sportiva, ha sempre preferito raccontarsi attraverso i sentimenti più che attraverso le parole.

Chi è Danila, la moglie di Evaristo Beccalossi: riservatezza, forza e un amore che non ha mai vacillato

Danila è stata la presenza più costante nella vita di Evaristo Beccalossi. Pur essendo sposata con un calciatore amatissimo, non ha mai cercato visibilità. La sua riservatezza è diventata quasi un tratto distintivo, tanto che di lei si conoscono pochissimi dettagli. Non ha mai amato apparire, eppure è stata la colonna portante di una famiglia che ha sempre preferito la normalità alla mondanità.

Il loro amore è nato quando erano giovanissimi. Beccalossi ricordava spesso come si fossero incontrati presto e come, da quel momento, non si fossero più lasciati. Raccontava con un sorriso che, dopo averla conosciuta, aveva “fatto il bravo”, lasciando intendere quanto quel legame fosse stato decisivo nella sua vita.

La coppia ha avuto una sola figlia, Nagaja, nata nel 1981. Una scelta che Beccalossi aveva spiegato con tenerezza: desideravano un nome unico, proprio come la bambina che sarebbe arrivata. E unica lo è stata davvero, non solo perché non hanno avuto altri figli, ma perché ha rappresentato un punto di riferimento costante per entrambi.

Durante il lungo ricovero dell’ex calciatore, Danila non si è mai allontanata dal suo fianco. Ha affrontato mesi di incertezza, speranza e paura, raccontando in una rara intervista come piccoli gesti – un sorriso, una carezza, persino la compagnia di un’altra moglie incontrata in reparto – l’avessero aiutata a resistere. La sua forza silenziosa è stata la vera colonna emotiva di quel periodo.

La figlia Nagaja: il legame con il padre e una carriera costruita nello sport

Nagaja Beccalossi è l’unica figlia di Evaristo e Danila. Nata nel 1981, ha ereditato dal padre la passione per lo sport, trasformandola in una professione. Dopo gli studi, ha iniziato a lavorare come giornalista e conduttrice sportiva, diventando un volto noto prima a Telelombardia e poi a Inter Channel, dove ha raccontato per anni la squadra che aveva segnato la carriera del padre.

Il rapporto tra Evaristo e la figlia è sempre stato profondo. Lui parlava di lei con orgoglio, definendola un gioiello, una persona speciale. Non era solo affetto paterno, ma la consapevolezza di aver cresciuto una donna capace di camminare con le proprie gambe, pur restando legata alle sue radici.

Quando Beccalossi è stato colpito dall’emorragia cerebrale, Nagaja è stata tra le prime a intervenire insieme alla madre. L’amico che avrebbe dovuto accompagnarlo a Pavia aveva capito subito che qualcosa non andava e aveva avvisato entrambe. Da quel momento, madre e figlia hanno affrontato insieme un percorso durissimo, fatto di ricoveri, riabilitazione e speranze alternate a momenti di sconforto.

Il risveglio dal coma, arrivato in primavera, aveva acceso una luce nuova. Beccalossi sbuffava quando doveva fare fisioterapia, proprio come ai tempi degli allenamenti, ma non si arrendeva. Aveva persino espresso un desiderio semplice e potente: tornare a lavorare. Un desiderio che purtroppo non ha potuto realizzare.

Danila e l’ultimo tratto di strada accanto a Evaristo Beccalossi

Negli ultimi mesi, Danila ha continuato a essere la presenza più stabile nella vita dell’ex campione. Ha raccontato con sincerità quanto fosse difficile vedere il marito parlare senza che tutto avesse un senso, quanto fosse complesso accettare la fragilità di un uomo che per anni era stato un simbolo di forza e talento. Eppure non si è mai allontanata, nemmeno per un istante.

Il 6 maggio 2026, quando Evaristo Beccalossi si è spento, Danila era lì. Come lo era stata per tutta la vita. La loro storia, fatta di discrezione, amore e resistenza, resta uno dei capitoli più intensi della vita privata dell’ex campione. Un racconto che non appartiene solo al calcio, ma alla dimensione più autentica dei sentimenti.