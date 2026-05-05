Uomini e Donne, Marco non vuole perdere Cinzia: il cavaliere decide di restare

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Cinzia Paolini delusa dalla segnalazione arrivata su Marco non ha accettato il suo anello a Uomini e Donne nella puntata di ieri e lui dopo aver discusso aveva deciso di lasciare la trasmissione.

Nella puntata di oggi il cavaliere è tornato in studio e c’è stata un’altra discussione con la donna che dice di amare, lei ha ribadito che ha bisogno di un po’ di tempo per riflettere e fare chiarezza. Cinzia Paolini ha fatto sapere di avergli detto cosa dimostra se va via da Uomini e Donne, a parer suo non fa altro che dare adito a quello che è stato detto su di lui invece dovrebbe darle delle dimostrazioni.

Marco cambia idea e resta a Uomini e Donne per Cinzia Paolini: cosa si sono detti in studio

Marco ha fatto sapere che non intende rimangiarsi quello che si è detto altrimenti non si sarebbe presentato con un anello. La dama ha detto di essersi lasciata alle spalle le segnalazioni ricevute, vuole solamente capire se i sentimenti che l’uomo dice di provare nei suoi confronti siano sinceri.

Il cavaliere ha chiaramente detto che non vuole perdere Cinzia Paolini, lei però gli ha fatto notare che lo stava facendo andando via da Uomini e Donne. Quando la padrona di casa ha chiesto a Marco cosa avesse deciso di fare lui ha così risposto: “Si Maria rimango se me lo permetti“.