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Foggia Calcio, Felleca potrebbe rientrare in società

Secondo quanto riportato da Contropiede, si pensa ad un allargamento della base societaria in casa Foggia con Roberto Felleca che sarebbe intenzionato ed interessato a rientrare in qualche maniera all’interno della società.

Si attende la risposta del duo Casillo e De Vitto.

Felleca nelle ultime settimane si è riaffacciato dalle parti dello Zaccheria, dove ha assistito alle due ultime sfide casalinghe stagionali contro Siracusa e Salernitana.



