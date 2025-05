Uomini e Donne, Alessio attacca Valentina: “Vuoi solo dare visibilità al tuo brand”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi a Uomini e Donne Alessio ha regalato un mazzo di fiori e un biglietto a Valentina. I due per un po’ si sono frequentati ma nelle scorse settimane lui ha messo fine alla loro conoscenza trattandola in modo alquanto spiacevole in studio.

Con il suo gesto ha solo voluto chiederle scuse per l’atteggiamento avuto nei suoi confronti, ma non era affatto intenzionato a ricominciare a frequentarla. Nello studio il cavaliere ha anche detto di aver ricevuto alcuni screenshot di una conversazione che la dama ha avuto con un ragazzo che si chiama Tommaso, al quale ha confessato di essere a Uomini e Donne solo per dare visibilità al suo brand di abbigliamento e non per trovare davvero l’amore.

Alessio smaschera Valentina a Uomini e Donne? Tra i due scoppia un acceso battibecco

Dopo le accuse del cavaliere lui e Valentina hanno iniziato a discutere in modo animato nello studio di Uomini e Donne. Alessio le ha detto: “Io sarei stato il disonesto? La storia è diversa. Ti sei inventata un casino. Ho le pa*le perché ti metto di fronte la realtà”. Lei lo ha accusato di essere un bugiardo e di aver costruito tutto per cattiveria.

Rivolgendosi ad Alessio la dama ha anche detto che si è inventato la storia del suo ex e da quando non sono usciti più insieme lei è stata molto male. Ha poi aggiunto: “Ti ho ancora scritto dei messaggi, ma tu nulla. Sono stata malissimo per te”. Per entrambi si sono poi presentati delle persone interessate a conoscerli, il cavaliere ha mandato via la donna scesa per lui, Valentina invece si è detta interessata a conoscere l’uomo approdato a Uomini e Donne per lei.