Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna spiazzano tutti: cosa è successo in studio

Ennesimo colpo di scena oggi a Uomini e Donne, con una decisione del tutto inaspettata Giuseppe e Rosanna hanno lasciato tutti senza parole.

Cosa è successo? I due fino a qualche giorno fa si erano scontrati duramente nello studio del noto dating show e la dama, dopo aver ribadito più volte che non prova un sentimento per Giuseppe, aveva deciso di mettere fine alla loro frequentazione. La situazione, però, ha preso una piega totalmente diversa che nessuno si aspettava. Il cavaliere è entrato con un bellissimo masso di fiori per Rosanna, alla conduttrice hanno raccontato di aver avuto un chiarimento dopo quello che era successo nella precedente puntata.

Rosanna e Giuseppe lasciano Uomini e Donne insieme: la decisione stupisce tutti

Nello studio di Uomini e Donne la dama ha raccontato di aver riflettuto moltissimo di fronte all’assenza di Giuseppe e si è resa conto di non volerlo perdere. Ad oggi non prova amore nei suoi confronti però sta molto bene con lui e vuole provare a vivere la relazione per capire se scatterà davvero la scintilla.

Il cavaliere e Rosanna subito dopo hanno comunicato di voler lasciare insieme il programma per continuare a frequentarsi lontano dai riflettori. Subito dopo hanno ballato insieme e durante il ballo si sono scambiati romantici baci, entrambi sono apparsi al settimo cielo.