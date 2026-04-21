The Fifty, prime anticipazioni: Helena Prestes spiazzata, Paola Caruso bacia un concorrente

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Il prossimo 22 maggio uscirà su Amazon Prime Video la prima edizione di The Fifty, il nuovo reality show che vede 50 concorrenti del mondo dello spettacolo mettersi in gioco in sfide mentali e fisiche. I canali social della piattaforma hanno lanciato il primo promo del programma che si annuncia ricco di trash, passioni e di scontri. Nel trailer infatti è possibile vedere alcuni concorrenti prendere parte a The Fifty come Paola Caruso, Shaila Gatta, Helena Prestes e Federico Fusca. Proprio la Bonas di Avanti un altro ha già fatto parlare dopo che è stata vista baciare appassionatamente Giancarlo Danto nel promo. Una relazione durata poco come rivelato dall’uomo a Lorenzo Pugnaloni. Giancarlo Danto ha dichiarato: “C’è stato un bacio e anche una relazione. Come è andata dopo? Si è continuato per un po’, poi stop per volere di lei. Dentro un reality tante cose si annullano, quando poi si va ad affrontare la vita reale subentrano molte situazioni. Non ci si riusciva mai a beccare. C’era diversità di status economico tra noi.”

Helena Prestes nel promo di The Fifty

Nel primo promo di The Fifty presente anche Helena Prestes data tra le grandi protagoniste della prima edizione. In esso si vede la modella brasiliana visibilmente spiazzata dichiarare: “Dove sono finita?”. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete si apprende che la compagna di Javier Martinez avrebbe raggiunto le fasi finali del nuovo reality show di Amazon Prime Video. Nel frattempo in rete c’è già tantissima attesa di vedere il programma. Tanti i commenti apparsi su X dopo la pubblicazione del trailer come questi: “Ci sarà tanto trash“, ma anche “Non vedo l’ora” ed ancora “Finalmente qualcosa di nuovo e leggero.”