Il Paradiso delle Signore anticipazioni 21 aprile 2026: Irene turbata per la partenza di Johnny, Matteo…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 21 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Irene scoprirà che Johnny ha deciso che userà il denaro che ha vinto grazie alle scommesse per andare via. Il ragazzo, ferito dal suo rifiuto, vuole viaggiare per essere libero e affrontare nuove avventure.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 21 aprile 2026: Matteo finisce in carcere e fa una richiesta a Marcello

Irene sarà molto turbata, la cosa però la farà riflettere e preoccupare dal momento che a breve diventerà la moglie di Cesare. Intanto saranno tutti certi che sarà Caterina ad aggiudicarsi la vittoria del concorso dell’ALMAT, lei inizierà quindi a sognare di vedersi sulla copertina del Paradiso Donna.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che dopo essersi introdotto a casa di Ettore e Greta a loro insaputa Matteo è finito in prigione. Portelli farà una richiesta a Marcello, dire alla Contessa quello che ha scoperto, l’informazione lo turberà non poco.