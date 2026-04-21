Grande Fratello Vip, parla la sorella di Francesca Manzini: “Spero venga eliminata”, parole al vetriolo

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Francesca Manzini è tra le grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi sui teleschermi di Canale 5. La donna si è messa in luce sia per la sua speciale amicizia con Raimondo Todaro che per la sua fragilità. In queste ore sta facendo molto parlare un post pubblicato dalla sorella dell’imitatrice nel suo profilo Instagram. Lilli Manzini ha usato parole al vetriolo per descrivere la congiunta e la sua partecipazione all’interno del Grande Fratello Vip: “Non sono mai voluta intervenire sulla partecipazione di mia sorella Francesca a questo programma, ma quando è troppo è troppo. Sono settimane che non faccio che leggere commenti di insulti nei suoi confronti in tutti i social. Non vedo l’ora che finisca sto Grande Fratello Vip. Non ne posso più di vedere mia sorella Francesca “recitare” questo ruolo che non le appartiene! Per me tutto ciò che è televisivo è una recita… poi ti credo che le arrivano commenti simili. Questo è lo scotto da pagare quando vuoi partecipare a questo tipo di trasmissioni”.

La sorella di Francesca Manzini contro la partecipazione della congiunta al Grande Fratello Vip

Sempre su Instagram, la sorella di Francesca Manzini ha affermato che la congiunta sta facendo una pessima figura all’interno del reality show di Canale 5. Lilli ha definito l’imitatrice una donna-bambina troppo fragile per stare in un contesto televisivo come il Grande Fratello Vip. La doppiatrice ha concluso: “Se continua così spero venga eliminata il prima possibile! Lo dico per il suo bene e per la sua immagine che vi assicuro non è quella che fa vedere da un mese. Ma anche basta ca*zo!”.