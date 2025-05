Uomini e Donne, Giuseppe spiazza su Sabrina: “Non c’è mai stato un vero sentimento”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri a Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena del tutto inaspettato, dopo aver messo fine alla loro frequentazione Giuseppe e Rosanna si sono chiariti e hanno deciso di lasciare insieme il programma.

La loro intenzione è quella di continuare a frequentarsi lontano dalle telecamere, in studio si sono baciati con passione ed erano entrambi molto felici ed emozionati. Di fronte al romantico momento Sabrina Zago non ha retto e ha lasciato per un po’ lo studio. Anche lei per un po’ ha frequentato il cavaliere e si era molto legata a lui, le cose però non sono andate come sperava.

Giuseppe torna a parlare del rapporto con Sabrina: cosa ha svelato l’ex cavaliere di Uomini e Donne

Dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne insieme Giuseppe Molonia e Rosanna sono stati ospiti di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo 2, dove si sono lasciati sfuggire diverse rivelazioni. Oltre a parlare del loro rapporto hanno parlato anche di Sabrina.

L’ex dama ha detto che Giuseppe sembrava coinvolto però lei ha spiegato che da parte sua non c’era nulla di profondo. Ha poi aggiunto che lei al suo posto si sarebbe tirata indietro prima. Subito dopo è intervenuto anche l’ex cavaliere che ha spiazzato tutti, queste le sue parole: “Con Sabrina non c’è mai stato un vero sentimento. Era l’inizio del mio percorso, ero disorientato”. L’uomo ha poi concluso dicendo: “Con Rosanna è stato tutto diverso, più vero, più forte. Lei rappresenta l’amore per me, è il mio punto fermo“.