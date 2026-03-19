Uomini e Donne, Alessia Antonetti rompe il silenzio sui social: prime parole dopo l’eliminazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il percorso di Alessia Antonetti a Uomini e Donne è giunto al termine nei giorni scorsi, l’ormai ex corteggiatrice durante una delle ultime registrazioni dal dating show ha deciso di eliminarsi.

La frequentazione della ragazza con Ciro Solimeno è sempre stata caratterizzata da molti alti e bassi. In studio si sono resi spesso protagonisti di accesi litigi, lui ha avuto anche toni molto duri nei suoi confronti. Inizialmente sembrava esserci molta intesa tra loro, una segnalazione aveva anche rivelato che si conoscevano già fuori da Uomini e Donne e che era stato proprio lui a chiederle di corteggiarlo in trasmissione.

Alessia Antonetti abbandona Uomini e Donne: cosa ha detto sui social dopo l’eliminazione

Non era la prima volta che l’ex corteggiatrice decideva di andare via, le altre volte però il tronista aveva provato a fermarla ed era sempre andato a riprenderla. Questa volta invece non ha fatto nulla per farla restare, dopo che si è eliminata ha detto che farà presto la sua scelta tra Martina ed Elisa.

A pochi giorni dalla sua eliminazione Alessia Antonetti ha rotto il silenzio sui social. Un utente le ha detto di essere contenta che sia andata via da Uomini e Donne perché l’hanno fatta sentire sbagliata. Le ha anche detto che le sue esterne sono state le uniche a farla emozionare ed è certa che troverà l’uomo giusto fuori in grado di apprezzarla.

L’ex corteggiatrice di Ciro Solimeno al commento ha così replicato: “Mi ha insegnato tanto questo programma, mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto capire quanto ho da dare e quanto valgo, mi sono sottovaluta troppo, mi è servito da lezione, grazie comunque”.