Uomini e Donne, Maria bacchetta Ciro Solimeno: “Calma i toni, hai esagerato”

In varie occasioni in molti hanno notato che Ciro Solimeno ha avuto atteggiamenti aggressivi nei confronti delle sue corteggiatrici, ieri a Uomini e Donne anche Maria De Filippi lo ha rimproverato.

Sui social il tronista sta ricevendo non poche critiche, il suo percorso in trasmissione infatti non sta piacendo molto ai telespettatori. Nella puntata di ieri si è vista l’esterna che ha fatto con Alessia Antonetti, durante la quale i toni sono stati troppo accesi. Ciro Solimeno non è riuscito a trattenersi e ha più volte urlato contro la ragazza, le ha detto che non ha mai reazioni, che è spenta e morta.

Maria De Filippi fa una strigliata a Ciro Solimeno a Uomini e Donne: cosa gli ha detto in studio

Dopo aver visto l’esterna la conduttrice ha detto al tronista che ha esagerato nei confronti di Alessia, lui però non si è detto d’accordo. Anche Gianni Sperti gli ha detto di aver esagerato e pensa che la sua reazione possa essere ‘giustificata’ solo se è innamorato. Ciro Solimeno ha detto di essersi alterato perché la ragazza parla ma non dice nulla di concreto, ha anche detto che la sua voce lo infastidisce.

A prescindere dai motivi che lo hanno fatto irritare Maria De Filippi gli ha fatto un richiamo ieri a Uomini e Donne dicendo di calmare i toni. Quando è arrivata Alessia hanno continuato a discutere, alla fine lui ha deciso di eliminarla perché non vuole al suo fianco una ragazza come lei.