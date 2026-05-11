Tara Gabrieletto dopo anni svela la verità sulla rottura con Cristian: “Per me era troppo grave”

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Tara Gabrieletto e Cristian Gallella si erano conosciuti e innamorati a Uomini e Donne nel 2012, i due uscirono insieme dal programma ma erano in molti a non credere nel loro amore.

Col tempo chi non credeva in loro si era dovuto ricredere, per anni infatti si sono mostrati innamorati e felici insieme, nel 2016 convolarono anche a nozze. La loro storia d’amore sembrava procedere a meraviglia, nel 2020 però hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Per i fan della coppia fu un fulmine a ciel sereno, Tara Gabrieletto e Cristian Gallella però non hanno mai voluto rivelare i motivi che li hanno spinti a dirsi addio.

Perché è finita tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella? Lei dopo anni svela tutta la verità

Dopo circa sei anni l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha finalmente svelato i motivi della rottura. Intervistata da Fanpage ha detto che può capitare che le cose non funzionano e spesso non è colpa di nessuno. Ha poi aggiunto: “Ma se c’è un tradimento che va avanti per mesi e mesi, quella per me è una scelta. Non si può tenere un piede in due scarpe”.

Tara Gabriello ha quindi ammesso di essere stata tradita dall’ex marito, ha anche rivelato di aver visto messaggi e ascoltato audio, dopodiché ha aggiunto: “Il tradimento non è solo quando due persone finiscono nello stesso letto, ma anche quando tu non parli più con me e cerchi una persona esterna”. Cristian Gallella dopo la rottura provò a riconquistarla ma lei non è riuscita a perdonarlo. È convinta che se ci avessero riprovato sarebbe stato un inferno per entrambi perché avrebbe controllato ogni suo respiro. Tra loro oggi non c’è più alcun contatto si è però augurata che lui stia bene.