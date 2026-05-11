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Tara Gabrieletto dopo anni svela la verità sulla rottura con Cristian: “Per me era troppo grave”

Perché è finita tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella? Lei dopo anni svela tutta la verità, cosa ha rivelato.

Sara Fonte11 Maggio 2026
Tara Gabrieletto dopo anni svela la verità sulla rottura con Cristian
Tara Gabrieletto (Foto Ig @gabrielettotara)
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Tara Gabrieletto e Cristian Gallella si erano conosciuti e innamorati a Uomini e Donne nel 2012, i due uscirono insieme dal programma ma erano in molti a non credere nel loro amore.

Col tempo chi non credeva in loro si era dovuto ricredere, per anni infatti si sono mostrati innamorati e felici insieme, nel 2016 convolarono anche a nozze. La loro storia d’amore sembrava procedere a meraviglia, nel 2020 però hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Per i fan della coppia fu un fulmine a ciel sereno, Tara Gabrieletto e Cristian Gallella però non hanno mai voluto rivelare i motivi che li hanno spinti a dirsi addio.

Perché è finita tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella? Lei dopo anni svela tutta la verità

Dopo circa sei anni l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha finalmente svelato i motivi della rottura. Intervistata da Fanpage ha detto che può capitare che le cose non funzionano e spesso non è colpa di nessuno. Ha poi aggiunto: Ma se c’è un tradimento che va avanti per mesi e mesi, quella per me è una scelta. Non si può tenere un piede in due scarpe”.

Tara Gabriello ha quindi ammesso di essere stata tradita dall’ex marito, ha anche rivelato di aver visto messaggi e ascoltato audio, dopodiché ha aggiunto: “Il tradimento non è solo quando due persone finiscono nello stesso letto, ma anche quando tu non parli più con me e cerchi una persona esterna”. Cristian Gallella dopo la rottura provò a riconquistarla ma lei non è riuscita a perdonarlo. È convinta che se ci avessero riprovato sarebbe stato un inferno per entrambi perché avrebbe controllato ogni suo respiro. Tra loro oggi non c’è più alcun contatto si è però augurata che lui stia bene.

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Sara Fonte11 Maggio 2026