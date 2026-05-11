Uomini e Donne, Gemma provoca Barbara De Santi e lei sbotta: “Sei una strega invidiosa”

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Sono scoppiate nuove scintille oggi a Uomini e Donne, Barbara De Santi ha di nuovo discusso con Stefano in studio e si è scontrata anche con Gemma Galgani.

Durante la puntata la conduttrice ha notato che la dama era molto provata, il motivo? In lacrime lei ha ammesso di esserci rimasta male con Tina Cipollari perché nella precedente puntata ha dato credito a Stefano, l’opinionista però le ha assicurato che è stata fraintesa.

Gemma Galgani punge Barbara De Santi a Uomini e Donne: scoppia un acceso scontro in studio

Gemma Galgani non ha perso occasione per punzecchiare la dama dicendo che non capisce perché si deve preoccupare se Tina è contraria. Le ha suggerito di pensare alla storia che sta vivendo e di farsi scivolare la cosa tanto tutti sanno com’è fatta. Ha poi aggiunto che aspetta ancora delle scuse da parte sua per come l’ha trattata, inoltre pensa che Stefano faccia bene a dire quello che sente.

Gli animi tra loro si sono subito scaldati nello studio di Uomini e Donne. La dama torinese le ha detto che è sempre offensiva e non vuole mai ammettere la realtà. Le due hanno continuato a discutere e Barbara De Santi visibilmente infastidita ha così replicato: “Dove sta l’offesa? Piantala, sei una strega, parli sempre di me. Vent’anni tra me e te ci saranno sempre, non devi essere invidiosa di me“.