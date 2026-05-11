Finale Amici 25, il favorito secondo i pronostici

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Manca ormai pochissimo alla finale di Amici 25 e sul web impazzano già i pronostici sul possibile vincitore del talent show di Maria De Filippi. Dopo una stagione ricca di colpi di scena, eliminazioni sorprendenti e sfide molto combattute, il pubblico si divide tra cantanti e ballerini ancora in gara. Intanto anche i bookmaker hanno aggiornato le quote sui concorrenti favoriti alla vittoria finale. Tra sorprese e conferme, c’è un nome che sembra avere qualcosa in più rispetto agli altri. La finalissima del serale, in programma il 17 maggio, promette ascolti record e grande battaglia fino all’ultimo televoto.

Alessio ed Emiliano guidano i pronostici della finale

Secondo le quote pubblicate nelle ultime ore dai principali bookmaker, il nome più accreditato per la vittoria di Amici 25 sarebbe quello di Alessio Di Ponzio. Il ballerino viene indicato come il principale favorito grazie a un percorso molto solido costruito durante il serale, dove ha conquistato pubblico e giuria con esibizioni sempre molto apprezzate. Alcuni siti specializzati nelle scommesse televisive lo danno addirittura come favorito assoluto davanti a tutti gli altri concorrenti rimasti in gara.

Subito dietro Alessio c’è Emiliano Fiasco, altro ballerino che nelle ultime settimane ha raccolto consensi importanti. In diverse classifiche dei bookmaker, infatti, i due appaiono praticamente appaiati e destinati a contendersi il successo finale. C’è chi considera Emiliano il concorrente più completo di questa edizione, soprattutto per continuità e presenza scenica durante il serale.

Per quanto riguarda il canto, i nomi più forti sembrano essere quelli di Angie e Lorenzo Salvetti. Entrambi hanno costruito un seguito molto importante sui social e potrebbero ribaltare i pronostici grazie al televoto del pubblico da casa. Lorenzo, in particolare, viene indicato da alcuni osservatori come la possibile sorpresa della finale.

Non mancano però gli outsider. Elena D’Elia e Nicola continuano a sperare nel colpo di scena finale, anche se le quote attuali li vedono leggermente più indietro rispetto ai favoriti principali. Ad Amici, però, nulla è davvero scontato e la storia del programma insegna che i ribaltoni dell’ultima puntata sono sempre possibili.

La finale di Amici 25 si avvicina e il pubblico è già pronto a scegliere il proprio vincitore. Tra televoto, performance decisive e supporto dei fan, il duello tra Alessio Di Ponzio ed Emiliano Fiasco sembra al momento quello più acceso. Ma il palco del talent di Maria De Filippi ha spesso regalato sorprese imprevedibili fino all’ultimo secondo.

FONTI:

Buonasera 24

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