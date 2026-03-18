Uomini e Donne, Alessia si elimina: Ciro Solimeno pronto a fare la sua scelta

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Non sono mancate le novità a Uomini e Donne nella registrazione di ieri, soprattutto nel trono di Ciro Solimeno. Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni fanno sapere che Alessia Antonetti ha deciso di eliminarsi.

In studio è stata mostrata la clip del confronto tra il tronista e Martina, dopo la scorsa puntata lei aveva lasciato lo studio in preda alla rabbia. Dopo che lui l’ha raggiunta in camerino c’è stato un chiarimento tra loro durante il quale si sono abbracciati senza però scambiarsi dei baci.

Anticipazioni Uomini e Donne, Alessia va via: Ciro pronto a scegliere tra Elisa e Martina

Nel corso della nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi Alessia Antonetti ha deciso di mettere fine al suo percorso e di tornare a casa. Quale è stata la reazione del tronista? Questa volta non l’ha fermata, in studio ha infatti detto che è pronto a scegliere tra Elisa e Martina.

Ieri a Uomini e Donne Ciro Solimeno ha ammesso di sentirsi più avanti con Martina, sarà lei la sua scelta? In molti sono convinti che lascerà la trasmissione con lei, al momento però non è trapelata nessuna anticipazione in merito alla scelta del tronista.